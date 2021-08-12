У ДСНС оприлюднили захопливі відео, на яких видно тяжку роботу пожежників. У Греції вони перебувають із 6 серпня.

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Як українські пожежники допомагають грецьким

Протягом 11 серпня відсіч вогню давали 100 наших рятувальників. Спільними зусиллями їм вдалося локалізувати кілька пожеж. Рятувальники гасили полум'я на території Північної Евії, поблизу міста Елініка.

Їм вдалося не допустити поширення пожежі на відстані 2 тисяч 500 метрів. Також вогнеборці ліквідували низову пожежу на площі 1,7 гектара.

Нагадаємо, що 6 серпня зведений загін вогнеборців з усієї країни прибув до Греції. Відповідне завдання дав Володимир Зеленський і ухвалив уряд. Відтак у Грецію полетіли 100 досвідчених рятувальників, а також необхідне обладнання.

Моменти напруженої роботи і небезпечних для життя ситуацій потрапили на відео. Також на кадрах видно, як українським пожежникам дякують звичайні мешканці. На одному з відео бійці ДСНС навчили іноземних колег говорити "Слава Україні! Героям слава!"

Українські рятувальники допомагають долати пожежі у Греції: дивіться відео

Пожежники з України допомагають Греції долати пожежі / Фото ДСНС

Пожежі у Греції: що відомо