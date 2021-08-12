Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Лісові пожежі змусили звернутись уряд країни за допомогою в інші держави.

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Лісові пожежі накрили Грецію

Сотні пожежників разом з літаками, гелікоптерами та транспортними засобами прибули на допомогу з 24 країн Європи та Близького Сходу.

Нам вдалося врятувати життя, але ми втратили ліси та майно,

– заявив Міцотакіс.

Влада щодня стикалася з майже 100 активними пожежами. Станом на 12 серпня ситуація значно покращилася, поширення більшості великих пожеж вдалось зменшити. Однак, за словами прем'єра, небезпека виникнення нових пожеж все ще існує.

Він наголосив, що катастрофа у Греції – це кліматична криза, а не зміна клімату. Влада Греції готова ухвалити "сміливі зміни", необхідні для подолання мінливого клімату. Зміна клімату є глобальною проблемою для усього світу.

Греція пережила найпотужнішу катастрофу за останні десятиліття / Фото АР

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