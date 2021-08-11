Затримували людей протягом 4 – 11 серпня. Деякі підпали могли бути навмисними, деякі – стались через недбалість.

Важливо Уособлення жаху та болю: фото літньої жінки на тлі пожежі в Греції вразило світ

Як люди підпалювали ліси

  • На острові Лесбос чоловік спалював овечу шерсть. Вогонь перекинувся на ліс.
  • У місті Сірка в парку палили кабелі, щоб добути з них мідь.
  • У гаю Фінопулу в Гізі іноземець намагався підпалити дерево та суху траву. Для цього порушник використовував паперові рушники та зім'яті пачки з-під сигарет.
  • У містечку Кріонері пожежник-доброволець підпалював траву, щоб самому ж загасити загоряння. Від того спалахнули 4 пожежі, займання поширилось на кладовище.

Затримали і грабіжників

Крім паліїв, затримали й 6 людей, яких підозрюють у грабіжництві. Вони могли красти майно з напівзруйнованих пожежами будинків.

Що відомо про пожежі у Греції

  • Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі. У країні зафіксували рекордну спеку, що ускладнило ситуацію. Крім того, був сильний вітер.
  • У результаті займань вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, знищені сотні будинків. Людей масово евакуйовують із небезпечних районів.
  • Пожежу на острові Евія називали найбільшою в історії країни.
  • Боротися зі стихією допомагають українські рятувальники. Їх загін прибув у Грецію днями раніше.