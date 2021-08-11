Задерживали людей в течение 4–11 августа. Некоторые поджоги могли быть преднамеренными, некоторые произошли из-за халатности.
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Как люди поджигали леса
- На острове Лесбос мужчина сжигал овечью шерсть. Огонь перекинулся на лес.
- В городе Сера в парке жгли кабели, чтобы добыть из них медь.
- В роще Финопулу в Гизе иностранец пытался поджечь дерево и сухую траву. Для этого нарушитель использовал бумажные полотенца и смятые пачки из-под сигарет.
- В городке Крионери пожарный-доброволец поджигал траву, чтобы самому же потушить возгорание. Вспыхнули 4 пожара, возгорание распространилось на кладбище.
Задержали грабителей
Кроме поджигателей, задержали 6 человек, которых подозревают в грабеже. Они могли воровать имущество из полуразрушенных пожарами домов.
Что известно о пожарах в Греции
- В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары. В стране зафиксировали рекордную жару, что осложнило ситуацию. Кроме того, был сильный ветер.
- В результате возгораний выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуируют из опасных районов.
- Пожар на острове Эвия называли крупнейшим в истории страны.
- Бороться со стихией помогают украинские спасатели. Их отряд прибыл в Грецию на днях.