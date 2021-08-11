В течение 10 августа отпор огня давали 100 наших спасателей. Совместными усилиями им удалось локализовать несколько пожаров.
Важно Не видно конца-края: как мир страдает от масштабных лесных пожаров
Также наши пожарные спасли:
- жилой дом,
- 2 хозяйственные постройки,
- 13 ульев,
- 23 гектара оливкового и фигового сада.
Как рассказали в ГСЧС, украинские спасатели локализовали низовой и верховой пожар на площади 900 квадратных метров. Также им удалось ликвидировать отдельные очаги возгорания на площади 1,2 гектара.
Украинские пожарные спасают Грецию от пожаров / Фото ГСЧС
В ГСЧС сравнили украинских спасателей со спартанцами, которые 2 500 лет назад защищали греческую землю от армии персидского царя Ксеркса.
Но, в отличие от спартанцев, наши воины выстоят и победят. Объятия спасенных людей, молитвы родных и наша с вами поддержка – вот залог их победы,
– подчеркнули в ГСЧС.
Как наши спасатели противостоят стихии: смотрите видео
Заметим, что отряд пожарных из Украины прибыл в Грецию 6 августа. Они помогают местным спасателям бороться с масштабными лесными пожарами.
Последствия разрушительных лесных пожаров
- В Греции из-за аномальной жары больше недели не утихают сотни лесных пожаров. Люди были вынуждены бросить свои жилища и потеряли все имущество из-за огня.
- На Пелопоннесском полуострове в Греции эвакуировали 12 населенных пунктов в горной области Аркадия. Кроме того, многие люди, которые работали в лесу, остались без работы.
- Пожар тушат уже девятый день.
Ужасные пожары в Греции / Фото Кathimerini