В течение 10 августа отпор огня давали 100 наших спасателей. Совместными усилиями им удалось локализовать несколько пожаров.

Важно Не видно конца-края: как мир страдает от масштабных лесных пожаров

Также наши пожарные спасли:

жилой дом,

2 хозяйственные постройки,

13 ульев,

23 гектара оливкового и фигового сада.

Как рассказали в ГСЧС, украинские спасатели локализовали низовой и верховой пожар на площади 900 квадратных метров. Также им удалось ликвидировать отдельные очаги возгорания на площади 1,2 гектара.

Украинские пожарные спасают Грецию от пожаров / Фото ГСЧС

В ГСЧС сравнили украинских спасателей со спартанцами, которые 2 500 лет назад защищали греческую землю от армии персидского царя Ксеркса.

Но, в отличие от спартанцев, наши воины выстоят и победят. Объятия спасенных людей, молитвы родных и наша с вами поддержка – вот залог их победы,

– подчеркнули в ГСЧС.

Как наши спасатели противостоят стихии: смотрите видео

Заметим, что отряд пожарных из Украины прибыл в Грецию 6 августа. Они помогают местным спасателям бороться с масштабными лесными пожарами.

Последствия разрушительных лесных пожаров

В Греции из-за аномальной жары больше недели не утихают сотни лесных пожаров. Люди были вынуждены бросить свои жилища и потеряли все имущество из-за огня.

На Пелопоннесском полуострове в Греции эвакуировали 12 населенных пунктов в горной области Аркадия. Кроме того, многие люди, которые работали в лесу, остались без работы.

Пожар тушат уже девятый день.

Ужасные пожары в Греции / Фото Кathimerini