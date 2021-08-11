Протягом 10 серпня відсіч вогню давали 100 наших рятувальників. Спільними зусиллями їм вдалося локалізувати кілька пожеж.

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Також наші вогнеборці врятували:

житловий будинок,

2 господарські будівлі,

13 вуликів,

23 гектари оливкового та інжирного саду.

Як розповіли у ДСНС, українські рятувальники локалізували низову та верхову пожежу на площі 900 метрів квадратних. Також їм вдалося ліквідувати окремі осередки займання на площі 1,2 гектара.

Українські вогнеборці рятують Грецію від пожеж / Фото ДСНС

У ДСНС порівняли українських рятувальників зі спартанцями, які 2500 років тому боронили грецьку землю від армії перського царя Ксеркса.

Але, на відміну від спартанців, наші воїни вистоять і переможуть. Обійми врятованих людей, молитви рідних і наша з вами підтримка – ось запорука їхньої перемоги,

– підкреслили у ДСНС.

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Зауважимо, що загін вогнеборців з України прибув до Греції 6 серпня. Вони допомагають місцевим рятувальникам боротися з масштабними лісовими пожежами.

Наслідки руйнівних лісових пожеж

У Греції через аномальну спеку понад тиждень не вщухають сотні лісових пожеж. Люди були змушені кинути своє житло і втратили все майно через вогонь.

На Пелопоннеському півострові в Греції евакуювали 12 населених пунктів у гірській області Аркадія. Крім того, багато людей, які працювали в лісі, залишилися без роботи.

Пожежу гасять вже дев'ятий день.

Жахливі пожежі у Греції / Фото Кathimerini