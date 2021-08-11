В Греции площадь пожаров уже превышает 65 тысяч гектаров. Много людей вынуждены буквально бежать из охваченных огнем регионов, а курортные поселки, в самый разгар сезона выгорают дотла. Об этом шла речь в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале.

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В настоящее время бедствием охвачены 3 греческих региона:

остров Эбвея;

Аттика и Лакония на полуострове Пелопоннес.

Наиболее пострадавший от пожаров район – это остров Эбвея, где активные пожары бушуют уже больше 5 дней. Эбвея – это популярный курорт и второй по величине греческий остров после Крита.



Пожары на острове Эбвея / Фото L-Team

Тысячи домов на острове или полностью разрушены, или сильно пострадали от огня. Из-за масштабного возгорания более 2500 жителей острова были вынуждены бежать, покидая свои дома.

Самая большая трагедия за последние 10 лет

Ранее страшные пожары бушевали и в пригороде Афин. Там также пламя охватило дома, автомобили и предприятия. По оценкам греческих чиновников, 70% полуострова Мани сгорело. Огонь подбирался даже к Олимпии – месту, где впервые в истории были проведены Олимпийские игры. А вот некоторые религиозные святыни Греции, к сожалению, все же были уничтожены.

Пламя в Греции тушат тысячи спасателей. Пожарные самолеты и экипажи фактически из всей Европы и Ближнего Востока до сих пор задействованы в усмирении стихии. На помощь грекам пришли спасатели из Франции, Украины, Кипра, Хорватии, Швеции, Израиля, Румынии, Британии, Египта и еще ряда стран.



За несколько дней выгорело около 65 тысяч гектар / Фото AFP

Но взять под контроль лесные пожары сложно из-за сильного ветра и аномальной жары в 45 градусов, которая держится в Греции уже многие дни. Пожары в Греции вспыхнули 29 июля, на сегодня насчитывается почти 600 очагов возгорания.

Климатологи в один голос заявляют, что нынешние пожары – это явный отголосок климатических изменений. Ведь всего за несколько дней выгорело около 65 тысяч гектар, в то время как среднегодовые площади пожаров за последние 12 лет составляли всего 1700.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал эту трагедию худшей для страны за последние 10 лет. Кроме того, горят и соседи Греции –Турция, Албания, Болгария и Северная Македония.

Причина пожаров – не климат

Бушуют пожары и в американской Калифорнии. Всего на территории штата 10 активных очагов возгорания, но вот самый опасный бушует на севере Калифорнии. Начался пожар еще 13 июля и до сих пор с ним не могут справиться.

Это второй по масштабам пожар за всю историю штата. Огнем уничтожено почти 200 тысяч гектаров – это больше чем занимает легендарный город Лос-Анджелес.

Числятся пропавшими без вести 3 человека, тысячи покинули свои жилища. Пострадали 3 пожарных. Сгорели около 400 домов. Небо над обширными территориями затянуто дымом. Но несмотря на предупреждения властей, немало жителей отказываются уезжать в надежде самим отстоять от огня свою собственность.

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Борьбу с огнем ведут около 5 тысяч пожарных, но их сил все равно не хватает. По самым оптимистичным прогнозам, на окончательную победу над огнем потребуется еще минимум 2 недели. И то за счет того, что синоптики обещают понижение температуры и повышение влажности воздуха.

Но всё же главной причиной калифорнийских пожаров называю не климат. По данным предварительного следствия, "Дикси" вспыхнул после того, как дерево упало на высоковольтную линию, принадлежащую одной из энергетических компаний.



Сил пожарных не хватает / Фото Associated Press

Вместе с тем не стоит отрицать и тот факт, что все 8 крупнейших пожаров в истории Калифорнии случились в последние 4 года. Кроме того, масштабы нынешних пожаров выросли в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Дым из Якутии накрыл Северный полюс

Горит и российская Якутия, в результате чего впервые в истории дымом накрыло Северный полюс. То есть дым преодолел 3 тысячи километров.

Стоит ли удивляться, ведь пожары охватили уже 6 миллионов гектаров леса. Для сравнения – это территория 2 Бельгий. В то же время, по подсчетам российского эксперта "Гринпис" Алексея Ярошенко, с начала 2021 года лесные пожары по всей России уже опустошили площадь в почти 15 миллионов гектаров.

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Точной информации о том, сколько домов сгорели и скольким россиянам пришлось эвакуироваться – нет. В Кремле по этому поводу предпочитают отмалчиваться.

Но здесь важен один момент – официально в Якутии существует около 160 очагов возгорания, а вот тушить решили только 72. Всё из-за того, что российское правительство еще в 2015 году приняло постановление, которое позволяет местным властям не тушить пожары, если затраты на это превышают предполагаемый ущерб.



Пожар в Якутии / Фото Shutterstock

То есть тот факт, что у людей сгорает жилье – никого особо не интересует. Об экологии и изменении климата в России вообще не переживают. А стоило бы, уверены в ООН.

Можно ли что-то изменить

Накануне Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата опубликовала результаты исследований за последние 7 лет. Эксперты отмечают, что за это время средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию.

Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, политики договорились не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса. После прохождения этого порога неизбежно приведет к уменьшению урожайности растений и, соответственно, к изменениям в экосистемах мира.

Такие трансформации климата и приводят к нынешним изменениям погоды – если раньше аномально сильные осадки выпадали раз в 10 лет, то за последние 7 лет их частота увеличилась на 30%, а засуха случается на 70% чаще. Отсюда разрушительные наводнения и лесные пожары.

Генсек ООН Антонио Гуттериш заявил, что этот отчет должен стать сигналом – пора что-то менять. Но климатологи настроены крайне пессимистично и заявляют, что к сожалению точку невозврата мы, похоже уже прошли. Ведь то самое повышение средней температуры до 1,5 градуса неизбежно произойдет максимум до 2040 года.

Полный выпуск программы WTF за 10 августа 2021 года: смотрите видео