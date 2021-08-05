Про це повідомила місцева пожежна служба. Сильні вітри і крутий рельєф місцевості ускладнюють стримування полум'я.

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Детальніше про пожежу в Каліфорнії

Пожежа почалася ще 14 липня в Північній Каліфорнії, в округах:

Б'ютт;

Плумас.

За останні кілька днів полумп'я посилилося, охопивши територію загалом у 274 тисяч 139 акрів – це 110 тисяч гектарів. Пожежу локалізували лише на 35%. Спекотна, посушлива погода, як прогнозують експерти, сприятиме подальшому поширенню полум'я.

Масштабні пожежі в Каліфорнії / Фото Associated Press



Розповсюдження вогню у Північній Каліфорнії / Фото з супутника

Наслідки пожежі

Наразі відомо про евакуацію приблизно 15 тисяч осіб. Вогонь вже знищив майже 70 будинків. Чи є постраждалі – поки що невідомо.

До речі! Водночас пожежа вирує і у штаті Орегон. Полум'я охопило понад 167 тисяч гектарів.

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