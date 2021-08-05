Об этом сообщила местная пожарная служба. Сильные ветры и крутой рельеф местности затрудняютборьбу с пламенем.

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Подробнее о пожаре в Калифорнии

Пожар начался еще 14 июля в Северной Калифорнии, в округах:

  • Бьютт;
  • Плумас.

За последние несколько дней пламя усилилось, охватив территорию в целом в 274 тысяч 139 акров – это 110 тысяч гектаров. Пожар локализован лишь на 35%. Жаркая, засушливая погода, как прогнозируют эксперты, будет способствовать дальнейшему распространению пламени.

Масштабные пожары в Калифорнии / Фото Associated Press

Пожежа КаліфорніяРаспространение огня в Северной Калифорнии / Фото со спутника

Последствия пожара

Известно об эвакуации примерно 15 тысяч человек. Огонь уже уничтожил около 70 домов. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Калифорнию охватили пожары: смотрите видео Associated Press

Пожары в разных странах мира: что известно

  • Масштабные пожары горят в ряде городах Греции. Власть вынуждена эвакуировать людей морем.
  • Огонь охватил и Турцию. Украинские пожарные помогают тушить огонь. По состоянию на 4 августа, они сбросили почти 500 тонн воды.
  • Не справляются с огнем пожарные в Албании. Там ожидают помощи из-за рубежа.
  • Пламя от лесных пожаров добралось и до Хорватии. В стране горело 800 гектаров.