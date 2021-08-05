Об этом сообщила местная пожарная служба. Сильные ветры и крутой рельеф местности затрудняютборьбу с пламенем.
Читайте также Огонь от лесных пожаров в Турции перевернулся на тепловую электростанцию: видео
Подробнее о пожаре в Калифорнии
Пожар начался еще 14 июля в Северной Калифорнии, в округах:
- Бьютт;
- Плумас.
За последние несколько дней пламя усилилось, охватив территорию в целом в 274 тысяч 139 акров – это 110 тысяч гектаров. Пожар локализован лишь на 35%. Жаркая, засушливая погода, как прогнозируют эксперты, будет способствовать дальнейшему распространению пламени.
Масштабные пожары в Калифорнии / Фото Associated Press
Распространение огня в Северной Калифорнии / Фото со спутника
Последствия пожара
Известно об эвакуации примерно 15 тысяч человек. Огонь уже уничтожил около 70 домов. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
Калифорнию охватили пожары: смотрите видео Associated Press
Пожары в разных странах мира: что известно
- Масштабные пожары горят в ряде городах Греции. Власть вынуждена эвакуировать людей морем.
- Огонь охватил и Турцию. Украинские пожарные помогают тушить огонь. По состоянию на 4 августа, они сбросили почти 500 тонн воды.
- Не справляются с огнем пожарные в Албании. Там ожидают помощи из-за рубежа.
- Пламя от лесных пожаров добралось и до Хорватии. В стране горело 800 гектаров.