Об этом сообщила местная пожарная служба. Сильные ветры и крутой рельеф местности затрудняютборьбу с пламенем.

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Подробнее о пожаре в Калифорнии

Пожар начался еще 14 июля в Северной Калифорнии, в округах:

Бьютт;

Плумас.

За последние несколько дней пламя усилилось, охватив территорию в целом в 274 тысяч 139 акров – это 110 тысяч гектаров. Пожар локализован лишь на 35%. Жаркая, засушливая погода, как прогнозируют эксперты, будет способствовать дальнейшему распространению пламени.

Масштабные пожары в Калифорнии / Фото Associated Press

Распространение огня в Северной Калифорнии / Фото со спутника

Последствия пожара

Известно об эвакуации примерно 15 тысяч человек. Огонь уже уничтожил около 70 домов. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Кстати! В то же время пожар бушует и в штате Орегон. Пламя охватило более 167 тысяч гектаров.

Калифорнию охватили пожары: смотрите видео Associated Press

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