Президент Албании Илир Мета заявил о тяжелой ситуации с пожарами в стране и необходимости обратиться за помощью к Евросоюзу.

Читайте также В Турции вспыхнул новый масштабный лесной пожар

Лесные пожары в Албании

Наибольшее беспокойство вызывает пожар, возникший на заповедной территории полуострова Карабурун. Ситуация там неконтролируемая, так как у албанских пожарных нет оборудования для борьбы с пламенем, особенно в такой сложной местности.

Осложняют тушение ветры, которые увеличивают площадь поверхности пожара, а также его интенсивность.

Министр обороны Албании Нико Пелеша в ночь на 3 июля встретился с национальным комитетом гражданской защиты, чтобы обсудить ситуацию с пожарами. Он отметил, что продолжается работа по предотвращению распространения огня на горы Дукат и национальный парк Ллогара.

Страна надеется на помощь соседей

В то же время директор Агентства гражданской защиты Хаки Чако надеется на помощь соседних стран. Он также отметил, что некоторые пожары вспыхнули из-за поджога.

Пелеша отметил, что общался с коллегами в Хорватии и Косово. Они пообещали помочь при необходимости. Кроме того, 3 вертолета для тушения пожара на территории полуострова Карабурун согласилась предоставить Италия.

Министр добавил, что в Албании есть только один вертолет, который может перевозить 2 000 литров воды.

Украинцев среди пострадавших нет

Ужасные пожары в Албании прокомментировал и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ужасные пожары в Албании. Посольство круглосуточно готово помогать нашим гражданам. На данный момент информации о пострадавших украинцах нет,

– написал он.

Министр добавил, что Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи.

Обратите внимание! Вслед за Турцией и Грецией разрушительные лесные пожары охватили юг Хорватии. Вблизи города Сегет-Горний пламя вспыхнуло на площади в примерно 800 гектаров.