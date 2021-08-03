Сгорели заросли вечнозеленых твердолиственных и колючих кустарников. Пострадали также сосновые леса и оливковые рощи.

К теме Турцию и Грецию охватили страшные пожары: стихия объединила местных с туристами

Пламя приблизилось к автодороге и домам. Впрочем, из-за отсутствия угрозы эвакуация населения не понадобилась. К тушению пожара привлекли 34 машины с 124 пожарниками и по меньшей мере 25 военных.

Масштабный пожар в Хорватии: смотрите видео

Что о пожарах говорят власти

Регион уже посетил хорватский министр обороны Марио Баножич. Он подчеркнул, что 2 августа был самым тяжелым в истории страны днем за последнее время. Тогда мощность и масштабы лесных пожаров достигли максимальных показателей. Чиновник обратил внимание, что кроме пожара в Сегете-Горнем, пламя тушили и в Дриновцах, а также в Шибеник-Книнском и Задарском уездах.

Впоследствии руководитель пожарной службы округа Иван Ковачевич уточнил, что в 2021 году количество пожаров такое же, как и в 2019 году. Однако этот год наиболее похож по метеорологическим условиям до 2017 года. Весна тогда также была дождливой, зато в июне осадков выпало катастрофически мало.

Полиция назвала причину пожара

Хорватские правоохранители сообщили, что установили причину масштабного пожара в Сегете-Горнем. Возгорание было вызвано искрой от линии электропередач, произошло короткое замыкание.