Украинка, которая живет в городе Мармарис Дарья Бахарева рассказала, что люди не остаются под открытым небом, местные жители сами предлагают им ночевку. Многие отели также оказывают помощь в виде бесплатного размещения пострадавших.

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Пожарные уже вторую неделю пытаются не дать огню уничтожить все вокруг. Дарья Бахарева отметили, что пожарные работают круглосуточно, без отдыха. Они едят и отдыхают у очагов костров.

Хоть большинство серьезных ячеек удалось обуздать, но постоянно появляются новые, сообщили власти Турции. Профессиональных спасателей – едва ли не десятая часть, помогают преодолеть последствия стихии местные жители и туристы.

Очень много волонтеров. Пункты волонтерские, где они доставляют еду, воду, необходимые вещи для тех, кто помогает пожарным непосредственно в горах,

– рассказала украинка Бахарева.

Турция до сих пор пытается обуздать стихию

Но несмотря на приложенные усилия и отвоеванные у огня территории, чиновники отметили, что до ликвидации последствий стихии еще далеко. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемрили сказал, что борьба с тем, чтобы взять под контроль стихию, продолжается.

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Из-за лесных пожаров в Турции уже погибли 8 человек, более 800 получили травмы, число жертв и пострадавших растет. В то же время ответственность за пожары взяла на себя одна из курдских террористических организаций "Дети огня". Накануне турецкая полиция задержала подозреваемого в поджогах. Власти подчеркнули, что виновные понесут суровое наказание

Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных – наша обязанность,

– сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

В Греции загорелись склоны и прибрежные районы

Страдает от лесных пожаров не только Турция, огонь охватил запад Греции. Загорелись сосны и оливковые деревья на склонах у Патр. В больницах – по меньшей мере 16 человек.

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Стихия уничтожила примерно 20 домов. Спасатели эвакуировали 5 сел и туристов с нескольких местных пляжей. Из-за огня перекрыта трасса на Афины. На месте работает 300 спасателей, однако им мешают ветер и жара – температура достигла +40 градусов.

Все же, как заявили чиновники, сейчас ситуация под контролем. Министр по делам защиты граждан Греции Михалис Хрисходсис сказал, что сотни объектов собственности были спасены благодаря борьбе пожарных с пламенем.

На Сицилии в нескольких городах начали эвакуацию

Продолжаются лесные пожары и в других средиземноморских регионах, в том числе и на Сицилии. Там уже пострадали минимум 5 человек. Местный аэропорт работает с перебоями, в нескольких городах начали эвакуацию, в частности вывезли жителей одного из домов для пожилых людей.

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Огонь тушили 800 спасателей. Местные чиновники просят о помощи у итальянского правительства. Зато полиция расследует сообщения о поджоге.