Українка, яка мешкає в місті Мармарис Дарина Бахарева розповіла, що люди не залишаються просто неба, місцеві жителі самі пропонують їм ночівлю. Чимало готелів також надають допомогу у вигляді безкоштовного розміщення постраждалих.

До теми У Мармарисі критичної ситуації вже немає, – українка про пожежі в Туреччині

Вогнеборці вже другий тиждень намагаються не дати вогню знищити усе довкола. Дарина Бахарева зазначили, що пожежники працюють цілодобово, без відпочинку. Вони їдять та відпочивають біля осередків вогнищ.

Хоч більшість серйозних осередків вдалося приборкати, але постійно з'являються нові, повідомила влада Туреччини. Професійних рятувальників – чи не десята частина, допомагають подолати наслідки стихії місцеві жителі та туристи.

Дуже багато волонтерів. Пункти волонтерські, де вони доставляють їжу, воду, необхідні речі для тих, хто допомагає пожежникам безпосередньо в горах,

– розповіла українка Бахарева.

Туреччина досі намагається приборкати стихію

Та попри докладені зусилля та відвойовані у вогню території, чиновники зазначили, що до ліквідації наслідків стихії ще далеко. Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемрілі сказав, що боротьба з тим, щоб узяти під контроль стихію триває.

У світі вирують лісові пожежі: дивіться відео

Через лісові пожежі в Туреччині вже загинули 8 людей, понад 800 зазнали травм, кількість жертв та потерпілих зростає. Водночас відповідальність за пожежі взяла на себе одна із курдських терористичних організацій "Діти вогню". Напередодні турецька поліція затримала підозрюваного у підпалах. Влада наголосила, що винні понесуть суворе покарання

Є один затриманий в Міласі. Якщо це диверсія, то покарати винних – наш обов'язок,

– сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

У Греції зайнялися схили та прибережні райони

Потерпає від лісових пожеж не лише Туреччина, вогонь охопив захід Греції. Зайнялися сосни та оливкові дерева на схилах біля Патр. В лікарнях – щонайменше 16 людей.

Детальніше Через масштабні пожежі у Греції постраждали 16 людей

Стихія знищила приблизно 20 будинків. Рятувальники евакуювали 5 сіл та туристів з кількох тамтешніх пляжів. Через вогонь перекрита траса на Афіни. На місці працює 300 надзвичайників, однак їм заважають вітер та спека – температура сягнула +40 градусів.

Все ж, як заявили урядовці, наразі ситуація під контролем. Міністр у справах захисту громадян Греції Міхаліс Хрісходсіс сказав, що сотні об'єктів власності були врятовані завдяки боротьбі пожежників з полум'ям.

На Сицилії в кількох містах почали евакуацію

Тривають лісові пожежі й в інших середземноморських регіонах, зокрема і на Сицилії. Там вже постраждали, щонайменше 5 людей. Місцевий аеропорт працює з перебоями, в кількох містах почали евакуацію, зокрема вивезли мешканців одного з будинків для літніх людей.

Актуально Тепер і на Сицилії: пожежі в Італії поширились на інші регіони

Вогонь гасили 800 рятувальників. Місцеві чиновники просять про допомогу в італійського уряду. Натомість поліція розслідує повідомлення про підпал.