Президент Албанії Ілір Мета заявив про важку ситуацію з пожежами у країні та необхідність звернутися за допомогою до Євросоюзу.

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Лісові пожежі в Албанії

Найбільше занепокоєння викликає пожежа, яка виникла на заповідній території півострова Карабурун. Ситуація там неконтрольована, бо албанські пожежники не мають обладнання для боротьби з полум'ям, особливо на такій складній місцевості.

Ускладнюють гасіння вітри, які збільшують площу поверхні пожежі, а також її інтенсивність.

Міністр оборони Албанії Ніко Пелеші у ніч на 3 липня зустрівся з національним комітетом цивільного захисту, аби обговорити ситуацію з пожежами. Він зазначив, що триває робота щодо запобігання поширенню вогню на гори Дукат та національний парк Ллогара.

Країна сподівається на допомогу сусідів

Водночас директор Агентства цивільного захисту Хакі Чако сподівається на допомогу сусідніх країн. Він також наголосив, що деякі пожежі спалахнули через підпал.

Пелеші зазначив, що спілкувався з колегами в Хорватії та Косово. Вони пообіцяли допомогти за потреби. Крім того, 3 гелікоптери для гасіння пожежі в Карабурун погодилася надати Італія.

Міністр додав, що в Албанії є лише один вертоліт, який може перевозити 2 000 літрів води.

Українців серед постраждалих немає

Жахливі пожежі в Албанії прокоментував і глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Жахливі пожежі в Албанії. Посольство цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Наразі інформації про постраждалих українців немає,

– написав він.

Міністр додав, що Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу.

Зверніть увагу! Вслід за Туреччиною та Грецією руйнівні лісові пожежі охопили південь Хорватії. Поблизу міста Сегет-Горній полум'я спалахнуло на площі у приблизно 800 гектарів.