3 августа два самолета АН-32П тушили пожар на территории провинции Анталия. Они совершили 13 сбросов воды.
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За сутки 3 августа украинские спасатели сбросили 104 тонны воды, а с начала своего пребывания в Турции – 488 тонн.
Украинские спасатели помогают тушить пожары в Турции / Фото ГСЧС
Как работники ГСЧС оказались в Турции
29 июля президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Он выразил главе государства сожаление по поводу масштабных пожаров и пообещал помощь. Уже на следующий день 2 самолета ГСЧС вылетели в Турцию.
Помощь оказали в соответствии с подписанным в феврале 2020 года Меморандумом о взаимопонимании между ГСЧС и управлением на случай чрезвычайных ситуаций МВД Турции. На ликвидацию пожаров направили опытных специалистов, которых привлекали к тушению огненной стихии в Черногории, Израиле и Грузии. 3 августа Эрдоган поблагодарил Украину за помощь.
Пожары в Турции: главное
- Масштабные лесные пожары в курортной стране бушуют уже с 28 июля. Сначала огонь охватил город Манавгат в провинции Анталия.
- Пожары распространились и на другие города – Бодрум, Мармарис, Аланья и тому подобное. Вследствие огненной стихии погибли 8 человек, а еще более 200 – пострадали.
- По состоянию на 3 августа под контроль взяли 146 из 154 возгораний.