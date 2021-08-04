3 серпня два літаки АН-32П гасили пожежу на території провінції Анталія. Вони здійснили 13 скидів води.

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За добу 3 серпня українські рятувальники скинули 104 тонни води, а з початку свого перебування у Туреччині – 488 тонн.

Українські рятувальники допомагають гасити пожежі в Туреччині / Фото ДСНС

Як працівники ДСНС опинилися у Туреччині

29 липня президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Він висловив главі держави співчуття з приводу масштабних пожеж та пообіцяв допомогу. Вже наступного дня 2 літаки ДСНС вилетіли у Туреччину.

Допомогу надали відповідно до підписаного у лютому 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС та управлінням на випадок надзвичайних ситуацій МВС Туреччини. На ліквідацію пожеж скерували досвідчених фахівців, яких залучали до гасіння вогняної стихії у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії. 3 серпня Ердоган подякував Україні за допомогу.

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