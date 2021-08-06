Пожежники повідомили, що основний осередок вогню розділився на декілька фронтів, наразі вони поширюються в різних напрямках.

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Через пожежі греків евакуйовують до узбережжя

У зв'язку з виходом вогню з-під контролю людям, які проживають у містечках Вотонас і Марафон, наказали вирушити до узбережжя. Рятувальники також готуються до сильних вітрів, які синоптики прогнозують в Аттиці та решті Греції.

Станом на ранок 6 серпня десятки будинків зруйновані або пошкоджені внаслідок масових пожеж. Заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс зазначив, що в результаті займань випалило територію площею від 4 500 до 5 000 гектарів.

На щастя, жертв стихії немає. Однак постраждали кілька десятків людей, здебільшого пожежників, в яких лікарів діагностували легкі опіки. Крім того, зафіксували кілька випадків отруєння димом місцевих жителів.

Нагадаємо, днями евакуювали тисячі жителів північного передмістя Афін.

Людей евакуйовують з містечок біля Афін: дивіться карту

Вогонь дістався Олімпії

Пожежі наблизилися до батьківщини Олімпійських ігор – давнього міста Олімпія. Там рятувальники для боротьби з вогнем залучили 170 працівників, 50 автомобілів, 5 вертольотів.

За останньою інформацією, вогонь знищив приблизно 20 будинків рухається у напрямку гірської місцевості на північному заході Олімпії.

Вогонь дістався Олімпії: дивіться відео

Масштабні пожежі у Греції: основне