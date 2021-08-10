Про наслідки пожежі, яка виникла в гірських районах на схід від столиці Алжиру, повідомило Державне інформаційне агентство країни.
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Є жертви та постраждалі у пожежах в Алжирі
Вогонь досяг житлових будинків, тому місцевим жителям довелося тікати від стихії. У результаті пожежі загинули 7 людей, ще 4 – отримали серйозні опіки.
Рятувальники намагаються загасити декілька осередків займань, залучили й авіацію.
Вогонь також загрожує провінції Тізі-Узу, яка розташована на відстані приблизно 100 кілометрів від Алжира. Загалом по всій країни пожежі спалахнули у 19 місцях.
Нагадаємо, лісові пожежі влітку 2021 року охопили й багато інших країн, зокрема європейські.
Пожежі вирують по всьому Алжиру: дивіться карту
Лісові пожежі у Туреччині та Греції: коротко
- У Туреччині наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив низку популярних курортів – боротьба з ним продовжувалася вдень і вночі. Станом на 10 серпня екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі осередки загоряння. У пожежах загинули 8 людей, ще приблизно 860 – постраждали.
- У Греції досі також вирують масштабні лісові пожежі, які дісталися до Афін. Вогонь вже приніс багато лиха місцевим жителям, адже вигоріли десятки тисяч гектарів лісу та постраждали сотні будинків.
- Лісові займання фіксували й в інших країнах – Хорватії, Албанії, Чорногорії.