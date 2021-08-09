Станом на 10 серпня екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі осередки загоряння, окрім двох у провінції Мугла.

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Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемерлі повідомив, що рятувальники з кінця липня погасили 234 пожежі, які вирували у 47 провінціях.

За винятком пожеж у Міласі та Кейчегізі, всі лісові пожежі у нашій країні були взяті під контроль. "Герої лісу" продовжують працювати з великою відданістю з землі та повітря в Міласі та Кейчегізі,

– додав він.

Детальніше про пожежі у Туреччині

Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня .

. Унаслідок потужних загорянь загинуло 8 турецьких громадян.

турецьких громадян. Окрім цього, від полум'я постраждали понад 860 людей.

Зверніть увагу! Турецькі території, спустошені пожежами, будуть використовуватися лише для нових зелених насаджень.