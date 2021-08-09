Станом на 10 серпня екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі осередки загоряння, окрім двох у провінції Мугла.
Читайте також Українці рятують від пожеж Грецію та Туреччину: фото, відео
Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемерлі повідомив, що рятувальники з кінця липня погасили 234 пожежі, які вирували у 47 провінціях.
За винятком пожеж у Міласі та Кейчегізі, всі лісові пожежі у нашій країні були взяті під контроль. "Герої лісу" продовжують працювати з великою відданістю з землі та повітря в Міласі та Кейчегізі,
– додав він.
Детальніше про пожежі у Туреччині
- Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня.
- Унаслідок потужних загорянь загинуло 8 турецьких громадян.
- Окрім цього, від полум'я постраждали понад 860 людей.