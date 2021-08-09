По состоянию на 10 августа экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания, кроме двух в провинции Мугла.
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Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемерли сообщил, что спасатели с конца июля погасили 234 пожара, которые бушевали в 47 провинциях.
За исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе, все лесные пожары в нашей стране были взяты под контроль. "Герои леса" продолжают работать с большой преданностью с земли и воздуха в Миласе и Кейчегизе,
– добавил он.
Подробнее о пожарах в Турции
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля.
- В результате мощных возгораний погибли 8 турецких граждан.
- Кроме этого, от пламени пострадали более 860 человек.