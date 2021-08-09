Пожары в Греции

100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в субботу, 8 августа, противостояли возгораниям на территории периферии Спатари между населенными пунктами Трупи и Дафнусса.

Читайте также В США лесной пожар уничтожил целый город: 4 человека пропали без вести – жуткие фото

Ликвидировано отдельные очаги и локализован пожар леса в горном массиве по фронту 1 тысячи 800 метров (с начала работ 4 тысячи 50 метров), глубиной до 60 метров,

– отметили в ГСЧС.

Пожары в Турции

В МВД проинформировали, что пока в Турции не утихают пожары украинские спасатели продолжают помогать коллегам.

В течение 8 августа авиацией ГСЧС Украины на территории провинции Мугла Турции осуществлено 12 сбросов воды (96 тонн). Всего с начала работ осуществлено 98 сбросов воды (784 тонн),

– заметили в министерстве.

ЕС помогает Греции и Турции

ЕС привлек собственный механизм гражданской защиты для помощи Греции и другим странам Средиземноморья в тушении лесных пожаров.

В планах – организовать одну из крупнейших когда-либо проведенных в Европе операций по тушению пожаров. Поскольку множественные возгорания охватывают несколько стран одновременно.

Европейский Союз помог мобилизовать для тушения 14 пожарных самолетов, 3 вертолета, около 1 300 спасателей и 250 автомобилей.

Обратите внимание! В Греции кроме сотрудников ГСЧС Украины также действуют наземные пожарные части Кипра, Франции, Чехии и Румынии, а также самолеты Кипра, Швеции, Франции, Хорватии и Испании.