Стихийное бедствие "Дикси" обрушилось на штат Калифорния. Власти округа Плумас сообщили о поисковой операции четырех жителей города Гринвилл, который полностью уничтожило стихийное бедствие.
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Из-за "Дикси" 4 человека пропали без вести
Пожар в Калифорнии вспыхнул еще 14 июля. По состоянию на 7 августа 2021 года пламя распространилось на почти 1,5 квадратных километров. Тогда масштаб пожара оценили как третий по величине в истории Калифорнии.
Власти пришлось эвакуировать людей на юг, в Квинсе. Огонь уничтожил церковь, АЗС, музей, гостиницу, бар и жилые дома. Дотла выгорел центр города.
Согласно информации пресс-службы местной полиции, к поисковым работам привлекли общественность и СМИ. Все 4 пропавших лица родом с разрушенного города Гринвилл.
В США город Гринвилл сгорел дотла / Фото AP, AFP
Пожары в августе 2021: последние новости
- Впервые лесные пожары в Турции в 2021 году зафиксировали еще 28 июля.
- Вследствие непогоды там погибли 8 человек. Стихийное бедствие не проходит.
- 8 августа в стране возник новый лесной пожар, в 400 метрах от аэропорта.
- Кроме того, лесные пожары накрыли Грецию. Из-за огня и пепла небо стало красным.