Стихійне лихо "Діксі" вирує у штаті Каліфорнія. Влада округу Плумас повідомила про пошукову операцію чотирьох жителів міста Грінвіл, яке вщент знищило стихійне лихо.

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Пожежа у Каліфорнії спалахнула ще 14 липня. Станом на 7 серпня 2021 року полум'я поширилось на майже 1,5 квадратних кілометрів. Тоді масштаб пожежі оцінили як третій за величиною в історії Каліфорнії.

Владі довелось евакуйовувати людей на південь, до Квінсі. Вогонь знищив церкву, АЗС, музей, готель, бар та житлові будинки. До тла вигорів центр міста.

Згідно з інформацією пресслужби місцевої поліції, до пошукових робіт залучили громадськість та ЗМІ. Всі 4 зниклі особи походять з зруйнованого міста Грінвіл.

Зверніть увагу! Причини виникнення пожежі розслідують відповідні органи. Є припущення, що займання могли спричинити іскри, які виникли, коли дерево впало на лінії електропередач.

У США місто Грінвіл згоріло до тла / Фото AP, AFP

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