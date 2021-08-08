Людей масово евакуюють. Наприклад, з острова Евія та пляжу Кочілі вивезли 1130 осіб.

Важливо Весь горизонт палає: у Греції евакуйовують людей з вогняної пастки – відео

Пожежі вже дійшли до області Аттика. Вогонь зачепив понад 300 будинків. У багатьох із них обвалилися дахи, будівлі більше не придатні для житла. Також постраждали меблі та техніка. Крім того, чимало місцевих втратили свої автівки.

За інформацією Європейської інформаційної системи лісових пожеж, протягом останніх 10 днів у Греції вигоріло понад 56 тисяч гектарів лісу, інформує BBC.

Червоне небо

До слова, на острові Евія вогонь охопив усе навколо – небо стало червоним. У мережі оприлюднили відео з місця подій. Зазначили, що видовище схоже на фільм.

Українські пожежники врятували 2 населених пункти

Українські рятувальники у Греції допомагають боротись з вогнем. Наприклад, протягом 7 серпня вони ліквідували окремі осередки лісових пожеж по фронту 2 250 метрів та врятували 2 населених пункти – Спатарі і Метохи, повідомляє ДСНС . Загалом працювали 100 надзвичайників.

Зауважимо, загін українських вогнеборців прибув до Греції 6 серпня.

Зверніть увагу! Лісові пожежі охопили Грецію наприкінці липня. Вогонь навіть добрався до Афін та інших курортних містечок. Ситуація погіршувалась через сильний вітер та рекордну спеку – понад +46 градусів.

Українські пожежники у Греції / Фото ДСНС: