Рятувальники не могли чекати до ранку, адже лісові пожежі у регіоні вийшли з-під контролю.
Важливо Греція палає: з пожежами допомагають боротись українські рятувальники
Екстренно евакуювали мешканців міст Вотонас та Марафон. Вони отримали наказ вирушити до узбережжя о 5:00, 6 серпня. На той момент пожежі вже стерли територію площею від 4500 до 5000 гектарів, десятки будинків були зруйновані чи пошкоджені.
Серед постраждалий – багато пожежників
Щонайменше кілька десятків людей звернулися по допомогу до медиків. Серед постраждалих – чимало пожежників, які отримали легкі травми. Також до лікарень госпіталізували місцевих жителів. Вони постраждали від отруєння димом.
На щастя, загиблих внаслідок пожеж у регіоні немає.
Як людей евакуйовували з передмістя Афін: дивіться відео
Що відомо про пожежі у Греції
- Лісові пожежі охопили Грецію ще наприкінці липня. Вогонь вже дістався до столиці країни Афін та інших курортних містечок.
- Ліквідувати полум'я заважав сильний вітер. Згодом до нього додалися ще й рекордно високі температури – понад +46 градусів.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.