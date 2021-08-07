Рятувальники не могли чекати до ранку, адже лісові пожежі у регіоні вийшли з-під контролю.

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Екстренно евакуювали мешканців міст Вотонас та Марафон. Вони отримали наказ вирушити до узбережжя о 5:00, 6 серпня. На той момент пожежі вже стерли територію площею від 4500 до 5000 гектарів, десятки будинків були зруйновані чи пошкоджені.

Серед постраждалий – багато пожежників

Щонайменше кілька десятків людей звернулися по допомогу до медиків. Серед постраждалих – чимало пожежників, які отримали легкі травми. Також до лікарень госпіталізували місцевих жителів. Вони постраждали від отруєння димом.

На щастя, загиблих внаслідок пожеж у регіоні немає.

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