Спасатели не могли ждать до утра, ведь лесные пожары в регионе вышли из-под контроля.
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Экстренно эвакуировали жителей городов Вотонас и Марафон. Они получили приказ отправиться к побережью в 5:00, 6 августа. На тот момент пожары уже стерли территорию площадью от 4500 до 5000 гектаров, десятки домов были разрушены или повреждены.
Среди пострадавших – много пожарных
По меньшей мере несколько десятков человек обратились за помощью к медикам. Среди пострадавших – немало пожарных, получивших легкие травмы. Также в больницы госпитализировали местных жителей. Они пострадали от отравления дымом.
К счастью, погибших в результате пожаров в регионе нет.
Как людей эвакуировали из пригорода Афин: смотрите видео
Что известно о пожарах в Греции
- Лесные пожары охватили Грецию еще в конце июля. Огонь уже добрался до столицы страны Афин и других курортных городков.
- Ликвидировать пламя мешал сильный ветер. Впоследствии к нему добавились еще и рекордно высокие температуры – более +46 градусов.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.