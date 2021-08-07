Спасатели не могли ждать до утра, ведь лесные пожары в регионе вышли из-под контроля.

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Экстренно эвакуировали жителей городов Вотонас и Марафон. Они получили приказ отправиться к побережью в 5:00, 6 августа. На тот момент пожары уже стерли территорию площадью от 4500 до 5000 гектаров, десятки домов были разрушены или повреждены.

Среди пострадавших – много пожарных

По меньшей мере несколько десятков человек обратились за помощью к медикам. Среди пострадавших – немало пожарных, получивших легкие травмы. Также в больницы госпитализировали местных жителей. Они пострадали от отравления дымом.

К счастью, погибших в результате пожаров в регионе нет.

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