В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уже с 6 августа 100 спасателей находятся в Греции. Они поняли объем работы и полностью к ней готовы.
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Жара превратила Грецию в пороховую бочку
Греческая власть говорит, что рекордная жара превратила страну в пороховую бочку. Как информирует BBC, с пламенем борются сотни пожарных, воду сбрасывают из 20 самолетов. Дополнительные силы уже прибыли из Франции и США.
Самая опасная ситуация – на севере Афин. Там стихия унесла первые жизни. В пригороде Афин погиб 38-летний пожарный-доброволец, на него упал электрический столб. Другой погибший – президент Торгово-промышленной палаты Афин Костянтиноса Михалос.
В пригороде Афин эвакуируют людей
В пригороде Афин уже происходит эвакуация, ведь огонь уже очень близко. Говорится о городах, что находятся недалеко от столицы, – Вотонас и Марафон.
Смотрите видео и фото жутких пожаров:
Главное о пожаре в Греции
- Пожары вспыхнули 31 июля сразу в более 40 ячейках.
- Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны.
- Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.