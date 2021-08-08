Людей массово эвакуируют. Например, с острова Эвия и пляжа Кочили вывезли 1130 человек.
Важно Весь горизонт пылает: в Греции эвакуируют людей из огненной ловушки – видео
Дома полностью сгорели
Пожары уже дошли до области Аттика. Огонь затронул более 300 домов. Во многих из них обвалились крыши, здания больше не пригодны для жилья. Также пострадали мебель и техника. Кроме того, многие местные потеряли свои машины.
По информации Европейской информационной системы лесных пожаров, за последние 10 дней в Греции выгорело более 56 тысяч гектаров леса, передает BBC.
Красное небо
К слову, на острове Эвия огонь охватил все вокруг – небо стало красным. В сети появилось видео с места событий. Отметили, что зрелище похоже на фильм.
Украинские пожарные спасли 2 населенных пункта
Украинские спасатели в Греции помогают бороться с огнем. Например, в течение 7 августа они ликвидировали отдельные очаги лесных пожаров по фронту 2250 метров и спасли 2 населенных пункта – Спатари и Метохи, сообщает ГСЧС. В общем работали 100 чрезвычайников.
Заметим, отряд украинских спасателей прибыл в Грецию 6 августа.
Украинские пожарные в Греции / Фото ГСЧС: