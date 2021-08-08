Людей массово эвакуируют. Например, с острова Эвия и пляжа Кочили вывезли 1130 человек.

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Дома полностью сгорели

Пожары уже дошли до области Аттика. Огонь затронул более 300 домов. Во многих из них обвалились крыши, здания больше не пригодны для жилья. Также пострадали мебель и техника. Кроме того, многие местные потеряли свои машины.

По информации Европейской информационной системы лесных пожаров, за последние 10 дней в Греции выгорело более 56 тысяч гектаров леса, передает BBC.

Красное небо

К слову, на острове Эвия огонь охватил все вокруг – небо стало красным. В сети появилось видео с места событий. Отметили, что зрелище похоже на фильм.