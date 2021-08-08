Пожежа спалахнула 8 серпня близько 15.00 у районі лісу з червоними соснами. Чому сталося загоряння – наразі невідомо. Це з'ясовуватимуть правоохоронці.

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Ситуацію вже взяли під контроль

Епіцентр пожежі розташований на відстані 400 – 500 метрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Даламан. За словами очевидців, з будівлі терміналу було видно полум'я та великий стовп диму. Вогнеборці гасять полум'я як з повітря, так і з землі. Станом на 15:45 їм вдалося взяти пожежу під контроль. На щастя, загрози для місцевого аеропорту немає.

Пожежа поблизу: дивіться відео

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