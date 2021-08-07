Завдяки опадам вдалося взяти під контроль полум'я у районі курортного міста Анталія. Очікується, що зливи у регіоні триватимуть як мінімум до вечора 7 серпня.

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Де ситуація залишається складною

Водночас ситуація залишається складною поблизу міста Мугла на південному заході країни.

  • У трьох передмістях цього через природні пожежі оголошено евакуацію.

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемерлі повідомив, що наразі у п'яти провінціях налічується 13 осередків загоряння.

Пожежі в Туреччині: що відомо

  • Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня.
  • Унаслідок потужних загорянь загинуло 8 турецьких громадян.
  • Окрім цього, від вогню постраждали ще понад 400 людей.

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