Завдяки опадам вдалося взяти під контроль полум'я у районі курортного міста Анталія. Очікується, що зливи у регіоні триватимуть як мінімум до вечора 7 серпня.

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Де ситуація залишається складною

Водночас ситуація залишається складною поблизу міста Мугла на південному заході країни.

У трьох передмістях цього через природні пожежі оголошено евакуацію.

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемерлі повідомив, що наразі у п'яти провінціях налічується 13 осередків загоряння.

Зверніть увагу! Більшість осередків пожеж у курортній Анталії, що на півдні Туреччини, локалізовані. Виключенням є дише район Ібраді

Пожежі в Туреччині: що відомо

Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня.

Унаслідок потужних загорянь загинуло 8 турецьких громадян.

Окрім цього, від вогню постраждали ще понад 400 людей.

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