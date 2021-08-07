Благодаря осадкам удалось взять под контроль огонь в районе курортного города Анталия. Ожидается, что ливни в регионе продлятся как минимум до вечера 7 августа.

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Где ситуация остается сложной

В то же время ситуация остается сложной вблизи города Мугла на юго-западе страны.

В трех пригородах из-за природных пожаров объявлена ​​эвакуация.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемерли сообщил, что сейчас в пяти провинциях насчитывается 13 очагов возгорания.

Обратите внимание! Большинство очагов пожаров в курортной Анталии, на юге Турции, локализованы. Исключением является только район Ибради

Пожары в Турции: что известно

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля.

В результате мощных возгораний погибло 8 турецких граждан.

Кроме этого, от огня пострадали еще более 400 человек.

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