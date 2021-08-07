Благодаря осадкам удалось взять под контроль огонь в районе курортного города Анталия. Ожидается, что ливни в регионе продлятся как минимум до вечера 7 августа.
Читайте также Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео
Где ситуация остается сложной
В то же время ситуация остается сложной вблизи города Мугла на юго-западе страны.
- В трех пригородах из-за природных пожаров объявлена эвакуация.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемерли сообщил, что сейчас в пяти провинциях насчитывается 13 очагов возгорания.
Пожары в Турции: что известно
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля.
- В результате мощных возгораний погибло 8 турецких граждан.
- Кроме этого, от огня пострадали еще более 400 человек.
К теме Турция пылает: NASA показало масштабы лесных пожаров из космоса – фото