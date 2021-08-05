Пламя уничтожило более 130 тысяч гектаров леса. Американское космическое агентство показало шокирующие кадры с космоса, на которых видны масштабы катастрофы.

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Было больше 130 пожаров

В NASA подчеркнули, что Турция столкнулась с одними из самых страшных лесных пожаров за последние годы. Все из-за сильной жары и нескольких месяцев засушливой погоды. С 30 июля в стране зарегистрировали свыше 130 лесных пожаров в 30 провинциях. Большинство – на побережье Средиземного и Эгейского морей, еще несколько – в курортных зонах Анталии, Муглы и Мармариса.

Последствия катастрофы

Стихийное бедствие нанесло стране много убытков. В результате пожаров погибли по меньшей мере 8 человек, много животных, разрушены дома и дороги. На фото, обнародованных космическим агентством, видны пепелища, которые когда-то были лесами.



Пожары в Турции видны с космоса, 31 июля / Фото NASA



Ситуация с пожарами по состоянию на 3 августа / Фото NASA

Отметим, что ранее фото лесных пожаров с космоса опубликовало турецкое оборонное ведомство. Они сделаны разведывательными спутниками Göktürk-1 и Göktürk-2.

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