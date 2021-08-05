Пламя уничтожило более 130 тысяч гектаров леса. Американское космическое агентство показало шокирующие кадры с космоса, на которых видны масштабы катастрофы.
Ранее Огонь от лесных пожаров в Турции перекинулся на тепловую электростанцию: видео
Было больше 130 пожаров
В NASA подчеркнули, что Турция столкнулась с одними из самых страшных лесных пожаров за последние годы. Все из-за сильной жары и нескольких месяцев засушливой погоды. С 30 июля в стране зарегистрировали свыше 130 лесных пожаров в 30 провинциях. Большинство – на побережье Средиземного и Эгейского морей, еще несколько – в курортных зонах Анталии, Муглы и Мармариса.
Последствия катастрофы
Стихийное бедствие нанесло стране много убытков. В результате пожаров погибли по меньшей мере 8 человек, много животных, разрушены дома и дороги. На фото, обнародованных космическим агентством, видны пепелища, которые когда-то были лесами.
Пожары в Турции видны с космоса, 31 июля / Фото NASA
Ситуация с пожарами по состоянию на 3 августа / Фото NASA
Отметим, что ранее фото лесных пожаров с космоса опубликовало турецкое оборонное ведомство. Они сделаны разведывательными спутниками Göktürk-1 и Göktürk-2.
Жуткие пожары в Турции: коротко
- Сообщения о первых пожарах появились в местных СМИ 28 июля. Сначала загорелся лес в городе Манавгат возле курортной Анталии.
- Огонь быстро распространялся и добрался до популярных курортов. В Бодруме, например, эвакуировали туристов из 5-звездочных отелей.
- Не исключено, что пожары могли вспыхнуть из-за поджога. Турецкие правоохранители уже задержали первого подозреваемого.