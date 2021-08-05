Полум'я знищило понад 130 тисяч гектарів лісу. Американське космічне агенство показало шокуючі кадри з космосу, на яких видно масштаби катастрофи.
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Було понад 130 пожеж
У NASA підкреслили, що Туреччина зіштовхнулася з одними із найстрашніших лісових пожеж за останні роки. Все через сильну спеку та декілька місяців посушливої погоди. Від 30 липня у країні зареєстрували понад 130 лісових пожеж у 30 провінціях. Більшість – на узбережжі Середземного й Егейського морів, ще кілька – у курортних зонах Анталії, Мугли і Мармарису.
Наслідки катастрофи
Стихійне лихо завдало країні багато збитків. Внаслідок пожеж загинуло щонайменше 8 людей, багато тварин, зруйновані будинки та дороги. На фото, оприлюднених космічним агенством, видно попелища, які колись були лісами.
Пожежі у Туреччині видно з космосу, 31 липня / Фото NASA
Ситуація з пожежами станом на 3 серпня / Фото NASA
Зазначимо, що раніше фото лісових пожеж з космосу опублікувало турецьке оборонне відомство. Вони зроблені розвідувальними супутниками Göktürk-1 та Göktürk-2.
Моторошні пожежі у Туреччині: коротко
- Повідомлення про перші пожежі з'явилися у місцевих ЗМІ відомо 28 липня. Спочатку зайнявся ліс у місті Манаґавт біля курортної Анталії.
- Вогонь швидко поширювався й добрався до популярних курортів. У Бодрумі, наприклад, евакуйовували туристів з 5-зіркових готелів.
- Не виключено, що пожежі могли спалахнути через підпал. Турецькі правоохоронці вже затримали першого підозрюваного.