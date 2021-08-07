Пламя почти полностью уничтожило исторический центр крошечного городка в Северной Калифорнии. Вместо многих домов – горы пепла.

Ранее В Калифорнии бушует пожар Dixie: жителей эвакуируют на юг – видео

Некоторым из разрушенных зданий – более сотни лет

Уничтожены АЗС, церковь, гостиница, музей и бары. Некоторым из разрушенных зданий – больше чем сотня лет.

Огонь сжег весь наш центр. Наши исторические дома, наши жилища, малые предприятия и школы. Все потеряно,

– написал житель округа Плумас Кевин Госс.

На северо-западе пожарные бригады спасают от стихии город Честер. В нескольких округах тысячи человек получили приказ эвакуироваться из-за угрозы.

Обратите внимание! Пока информации о жертвах пожара и пострадавших нет.

Смотрите жуткие кадры из Гринвилла:

Фото последствий пожара / Фото Washington Post:

Причины пожара расследуют

Пожар вспыхнул 14 июля. Пламя уже распространилось более чем на 1 300 квадратных километров. Сейчас масштаб пожара оценивают как третий по величине в истории Калифорнии. Причины возгорания расследуют, не исключают, что такое бедствие могли вызвать искры – когда дерево упало на электрические провода.