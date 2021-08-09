Пожежі у Греції

100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій у суботу, 8 серпня, протистояли загорянням на території периферії Спатарі між населеними пунктами Трупі та Дафнусса.

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Ліквідовано окремі осередки та локалізовано пожежу лісу в гірському масиві по фронту 1 тисяч 800 метрів (з початку робіт 4 тисячі 50 метрів), глибиною до 60 метрів,

– зазначили у ДСНС.

Пожежі у Туреччині

У МВС поінформували, що поки в Туреччині не вщухають пожежі українські рятувальники продовжують допомагати колегам.

Протягом 8 серпня авіацією ДСНС України на території провінції Мугла Туреччини здійснено 12 скидів води (96 тонн). Всього з початку робіт здійснено 98 скидів води (784 тонн),

– зауважили у міністерстві.

ЄС допомагає Греції та Туреччині

ЄС залучив власний механізм цивільного захисту для допомоги Греції та іншим країнам Середземномор'я в гасінні лісових пожеж.

У планах – організувати одну з найбільших коли-небудь проведених в Європі операцій з гасіння пожеж. Оскільки множинні загоряння охоплюють кілька країн одночасно.

Європейський Союз допоміг мобілізувати для гасіння 14 пожежних літаків, 3 вертольоти, близько 1 300 рятувальників і 250 автомобілів.

Зверніть увагу! У Греції окрім співробітників ДСНС України також діють наземні пожежні частини Кіпру, Франції, Чехії та Румунії, а також літаки Кіпру, Швеції, Франції, Хорватії та Іспанії.