Пожежі у Греції
100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій у суботу, 8 серпня, протистояли загорянням на території периферії Спатарі між населеними пунктами Трупі та Дафнусса.
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Ліквідовано окремі осередки та локалізовано пожежу лісу в гірському масиві по фронту 1 тисяч 800 метрів (з початку робіт 4 тисячі 50 метрів), глибиною до 60 метрів,
– зазначили у ДСНС.
Пожежі у Туреччині
У МВС поінформували, що поки в Туреччині не вщухають пожежі українські рятувальники продовжують допомагати колегам.
Протягом 8 серпня авіацією ДСНС України на території провінції Мугла Туреччини здійснено 12 скидів води (96 тонн). Всього з початку робіт здійснено 98 скидів води (784 тонн),
– зауважили у міністерстві.
ЄС допомагає Греції та Туреччині
ЄС залучив власний механізм цивільного захисту для допомоги Греції та іншим країнам Середземномор'я в гасінні лісових пожеж.
- У планах – організувати одну з найбільших коли-небудь проведених в Європі операцій з гасіння пожеж. Оскільки множинні загоряння охоплюють кілька країн одночасно.
Європейський Союз допоміг мобілізувати для гасіння 14 пожежних літаків, 3 вертольоти, близько 1 300 рятувальників і 250 автомобілів.