О последствиях пожара, который возник в горных районах к востоку от столицы Алжира, сообщило Государственное информационное агентство страны.

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Есть жертвы и пострадавшие в пожарах в Алжире

Огонь достиг жилых домов, поэтому местным жителям пришлось бежать от стихии. В результате пожара погибли 7 человек, еще 4 – получили серьезные ожоги.

Спасатели пытаются потушить несколько очагов возгораний, привлекли и авиацию.

Огонь также угрожает провинции Тизи-Узу, которая расположена на расстоянии примерно 100 километров от Алжира. Всего по всей страны пожары вспыхнули в 19 местах.

Напомним, лесные пожары летом 2021 года охватили и многие другие страны, в том числе европейские.

Пожары бушуют по всему Алжиру: смотрите карту

Лесные пожары в Турции и Греции: коротко