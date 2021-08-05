Консульство Украины в Анталии вечером 2 августа одержали обращения на "горячую линию" от граждан Украины, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара в гостиницу.

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Детали эвакуации украинцев

Консул Украины Эмир Рустамов немедленно обратился к губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарис, командующему Береговой охраны региона и генеральному директору туристического оператора TUİ Türkiye.

Уже в ближайшие полчаса украинских туристов вместе с гражданами других государств эвакуировали морем. Украинцев переселили в гостиницу Fun & Sun Smart Voxx – удаленного от района пожара.

Турецкая сторона быстро откликается на наши запросы и помогает. В случае, если эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем,

– рассказал Эмир Рустамов.

В то же время он призвал украинцев, которые собираются в поездку в Турцию, взвесить все риски и воздержаться от поездок в те регионы, где бушует пожар.

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