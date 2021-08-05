Консульство Украины в Анталии вечером 2 августа одержали обращения на "горячую линию" от граждан Украины, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара в гостиницу.
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Детали эвакуации украинцев
Консул Украины Эмир Рустамов немедленно обратился к губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарис, командующему Береговой охраны региона и генеральному директору туристического оператора TUİ Türkiye.
Уже в ближайшие полчаса украинских туристов вместе с гражданами других государств эвакуировали морем. Украинцев переселили в гостиницу Fun & Sun Smart Voxx – удаленного от района пожара.
Турецкая сторона быстро откликается на наши запросы и помогает. В случае, если эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем,
– рассказал Эмир Рустамов.
В то же время он призвал украинцев, которые собираются в поездку в Турцию, взвесить все риски и воздержаться от поездок в те регионы, где бушует пожар.
Коротко о лесных пожарах в Турции
- 28 июня в Турции вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь быстро распространялся из-за ветра. Некоторых туристов пришлось эвакуировать.
- По состоянию на 4 августа власти Турции сообщала о локализации уже 160 лесных пожаров из 174.
- В результате пожаров всего погибли 8 человек. Также известно о более 200 пострадавших.