Так, это самая крупная катастрофа в Греции, вызванная пожаром. Предполагают, что количество сгоревших гектаров может достичь 280.

Кстати Украинские спасатели в Греции спасли жилой дом от сокрушительных пожаров

Предыдущие пожары в Греции

Ранее в 2007 году масштабные пожары бушевали в районе Палеохори-Андрицайна в Илии и в Валтеке в Аркадии.

Огонь от последних уничтожил около 150 акров территории.

Обратите внимание! На острове Эвия недавно огонь охватил все вокруг. Небо тогда стало красным. В сети обнародовали видео с места событий. Отметили, что зрелище похоже на фильм.

Пожары в Греции: что известно