Так, это самая крупная катастрофа в Греции, вызванная пожаром. Предполагают, что количество сгоревших гектаров может достичь 280.

Кстати Украинские спасатели в Греции спасли жилой дом от сокрушительных пожаров

Предыдущие пожары в Греции

Ранее в 2007 году масштабные пожары бушевали в районе Палеохори-Андрицайна в Илии и в Валтеке в Аркадии.

Огонь от последних уничтожил около 150 акров территории.

Пожары в Греции: что известно

  • Пожары охватили страну в конце июля. Там фиксировали рекордную жару – +46 градусов. Кроме того, ситуацию осложнил сильный ветер.
  • В области Аттика пожар повредил более 300 домов.
  • Сотни людей эвакуировали.
  • Бороться с огненной стихией помогают украинские спасатели. Сотня работников ГСЧС спасла 2 населенных пункта.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.