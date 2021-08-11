Так, це найбільша катастрофа у Греції, викликана пожежею. Припускають, що кількість згорілих гектарів може сягнути 280.

До речі Українські рятувальники у Греції врятували житловий будинок від нищівних пожеж

Попередні пожежі у Греції

Раніше у 2007 році масштабні поежі вирували в районі Палеохорі-Андріцайна в Ілії та у Валтеці в Аркадії. Вогонь від останніх знищив близько 150 акрів території. Зверніть увагу! На острові Евія нещодавно вогонь охопив усе навколо. Небо тоді стало червоним. У мережі оприлюднили відео з місця подій. Зазначили, що видовище схоже на фільм.

Пожежі у Греції: що відомо