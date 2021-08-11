Так, це найбільша катастрофа у Греції, викликана пожежею. Припускають, що кількість згорілих гектарів може сягнути 280.
До речі Українські рятувальники у Греції врятували житловий будинок від нищівних пожеж
Попередні пожежі у Греції
Раніше у 2007 році масштабні поежі вирували в районі Палеохорі-Андріцайна в Ілії та у Валтеці в Аркадії.
Вогонь від останніх знищив близько 150 акрів території.
Пожежі у Греції: що відомо
- Пожежі охопили країну наприкінці липня. Там фіксували рекордну спеку – +46 градусів. Крім того, ситуацію ускладнив сильний вітер.
- В області Аттика пожежа пошкодила понад 300 будинків.
- Сотні людей евакуювали.
- Боротися з вогняною стихією допомагають українські рятувальники. Сотня працівників ДСНС врятувала 2 населених пункти.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.