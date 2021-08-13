Цього ж дня рятувальники Греції повідомляли, що змогли взяти під контроль великі осередки загоряння у країні. За їхніми словами, допомогли у боротьбі з вогнем рясні дощі.

Читайте детальніше Допоміг дощ: Греція взяла під контроль лісові пожежі

Нова пожежа на Евбеї

Однак виявилося, що стихія не вщухла і на острові Евбея спалахнуло нове полум'я. Воно загорілось на південь від району, який став епіцентром лиха.

  • Для боротьби зі займаннями туди вже направили 4 літаки і 6 вертольотів, а також 23 рятувальників і 10 автомобілів.

Варто зазначити, що попередня лісова пожежа, яка розпочалася 3 серпня, знищила більшу частину півночі острова та стала однією з найбільших у країні.

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