Цього ж дня рятувальники Греції повідомляли, що змогли взяти під контроль великі осередки загоряння у країні. За їхніми словами, допомогли у боротьбі з вогнем рясні дощі.

Читайте детальніше Допоміг дощ: Греція взяла під контроль лісові пожежі

Нова пожежа на Евбеї

Однак виявилося, що стихія не вщухла і на острові Евбея спалахнуло нове полум'я. Воно загорілось на південь від району, який став епіцентром лиха.

Для боротьби зі займаннями туди вже направили 4 літаки і 6 вертольотів, а також 23 рятувальників і 10 автомобілів.

Варто зазначити, що попередня лісова пожежа, яка розпочалася 3 серпня, знищила більшу частину півночі острова та стала однією з найбільших у країні.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав пожежі у країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття.

Пожежі у Греції: що відомо

Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі – вогонь спалахнув одразу в 46 осередках. У країні зафіксували рекордну спеку – +46 градусів, ситуацію ускладнив ще й сильний вітер.

У результаті займань вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, знищені сотні будинків. Людей масово евакуйовують із небезпечних районів.

Боротися зі стихією грекам допомагають українські рятувальники. Сотня працівників ДСНС не дала згоріти 2 населеним пунктам.

До теми Пожежа на острові Евія в Греції стала найбільшою в історії країни