Благодаря осадкам удалось взять под контроль большое пламя и теперь в стране остаются лишь точечные возгорания. Об этом сообщили в греческой пожарной службе.
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По состоянию на вчера нет активного огневого фронта, лишь отдельные очаги,
– заявили спасатели.
Однако пожарные продолжают сохранять бдительность на случай возможных вспышек на острове Эвбея и в районе Аркадия на полуострове Пелопоннес, которые пострадали больше всего.
- Сотни домов и предприятий были разрушены на Эвбее, в Аркадии и на окраинах Афин в результате масштабного распространения огня.
Украинцы тушат пожары в Греции
Украинские спасатели продолжают бороться с пламенем в Греции. Так, в связи с прохождением проливного дождя над островом Эвбея власти страны приняли решение возобновить работы по тушению утром 13 августа.
- Сотрудники ГСЧС Украины ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов Элиника и Каматриадес.
Украинские спасатели тушат пожары в Греции: смотрите видео
Пожары в Греции: что известно
- В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары.
- В результате возгораний выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуируют из опасных районов.
- Пожар на острове Эвия называли крупнейшим в истории страны.
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