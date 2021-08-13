Благодаря осадкам удалось взять под контроль большое пламя и теперь в стране остаются лишь точечные возгорания. Об этом сообщили в греческой пожарной службе.

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По состоянию на вчера нет активного огневого фронта, лишь отдельные очаги,

– заявили спасатели.

Однако пожарные продолжают сохранять бдительность на случай возможных вспышек на острове Эвбея и в районе Аркадия на полуострове Пелопоннес, которые пострадали больше всего.

Сотни домов и предприятий были разрушены на Эвбее, в Аркадии и на окраинах Афин в результате масштабного распространения огня.

Украинцы тушат пожары в Греции

Украинские спасатели продолжают бороться с пламенем в Греции. Так, в связи с прохождением проливного дождя над островом Эвбея власти страны приняли решение возобновить работы по тушению утром 13 августа.

Сотрудники ГСЧС Украины ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов Элиника и Каматриадес.

Украинские спасатели тушат пожары в Греции: смотрите видео

Пожары в Греции: что известно

В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары.

В результате возгораний выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуируют из опасных районов.

Пожар на острове Эвия называли крупнейшим в истории страны.

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