Понад 100 українських пожежників допомагали гасити пожежі в Греції з 6 серпня. Лісові загоряння в країні виникли через рекордну спеку та дії людей.

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Влада Греції подякувала українським рятувальникам

Ніколас Хардаліас заявив, що Україна та Греція разом не тільки у свята чи в час відпочинку, але й у біді. Українські пожежники сказали, що завжди готові допомогти.



Влада Греції подякувала українським пожежникам / Фото ДСНС України

Українські рятувальники ліквідували осередки пожеж на понад 19 тисячах метрів

За інформацією ДСНС українським рятувальникам за час роботи вдалось:

ліквідувати окремі осередки пожеж по фронту понад 19 тисяч метрів та глибиною до 60 метрів;

а також низову пожежу на площі 1,7 гектара та верхову площею 350 квадратних метрів;

врятувати 2 населених пункти – Спатарі та Метохи. Зокрема 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець;

– Спатарі та Метохи. Зокрема 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець; а також житловий будинок, 2 господарські будівлі, 13 вуликів, 23 гектари оливкового та інжирного саду біля міста Каматріадес.

Звернуть увагу! Рішення скерувати 100 рятувальників у Грецію ухвалив Володимир Зеленський. Згодом Кабмін скерував людей та техніку в країну.

Коротко про пожежі в Греції