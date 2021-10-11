Повінь спричинили масштабні дощі, які накрили північну частину Евбеї. Потерпілих внаслідок надзвичайної ситуації не було, однак десятки острів'ян довелося евакуювати.
До теми У Греції вирують масштабні лісові пожежі: все, що відомо – фото, відео
Наслідки негоди на Евбеї
Вода затопила не лише будинки – дороги також стали непроїзними. Пляжі перетворилися з туристичних куточків на осередки бруду з найближчих гір. Тривалі пожежі знищили майже всю гірську рослинність.
Пляжі на острові вкрилися брудом: дивіться відео з твітера venetia_Ap
Уряд Греції заявив, що скерує допомогу в розмірі 20 мільйонів євро для відновлення зруйнованих територій. Рятувальники з материкової частини країни відкачують воду.
Острів у Греції накрила повінь / Фото користувачів твітера KyraToxotina, nikospappas16, AsteriouMartha, ai_katerina
Шторм у Греції
Від четверга, 7 жовтня, у Греції лютує шторм, який приніс велику кількість опадів. Метеостанція на горі Пеліо неподалік від Евбеї зафіксувала 700 міліметрів опадів за кілька днів.
За прогнозами метеорологів, у понеділок негода загрожує й іншим частинам країни. Особливо сильні зливи та град очікують у центральній Греції. Надзвичайні служби працюють у режимі підвищеної готовності.
Ситуація на Евбеї: дивіться відео з твітера EvangeloSipsas
Вчені переконані, що зміна клімату в Греції настала внаслідок пожеж. Мовиться про спалювання вугілля, нафти та природного газу, які призвели до спеки, посухи та лісових пожеж.
Унаслідок кліматичних змін, влітку 2021 року по всій країні згоріло майже 300 тисяч гектарів лісу, чагарників та сільськогосподарських угідь. Найбільше постраждала саме північ Евії.
Масштабні пожежі в Греції: що відомо
- Наприкінці липня 2021 року у Греції через спеку виникли величезні пожежі. Тоді вогонь охопив острів Евбея та околиці Афін, люди тікали на пляж.
- Пожежа на острові тривала 10 днів та знищила чимало дерев та будинків. А вже 13 серпня там спалахнув новий вогонь, наслідки якого відстежували з космосу.
- Зрештою, взяти ситуацію під контроль грекам допоміг проливний дощ. До гасіння пожеж долучилися також українські рятувальники.