24 канал уважно стежить за ситуацією у грецьких регіонах, охоплених вогнем. Більше про все, що відбувається у Греції – читайте у нашому матеріалі.

Важливо Пожежа біля Афін вийшла з-під контролю: людей евакуйовують на узбережжя

З чого почалася пожежа

Перша інформація про лісові пожежі у Греції з'явилася 27 липня. Тоді вогонь накрив населені пункти Стамата і Родополі. Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідувати полум'я заважав сильний вітер. Згодом до нього додалися ще й рекордно високі температури –понад +46 градусів. Як наслідок – станом на 31 липня у Греції було 46 осередків займання, а на початку серпня їхня кількість перевалила за 100.

3 серпня вогонь дійшов до столиці Греції. Через це довелось перекрити автомагістраль біля Афін. Також вогонь охопив острів Евбея. Вже 4 серпня влада країни почала евакуацію людей.

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав громадян економити електрику, оскільки система перевантажена додатково ще і трьома мільйонами туристів.

Нам доводиться справлятися з найстрашнішою спекою з 1987 року. Необхідно зробити все, що в людських силах, щоб наша енергосистема не завалилася,

– сказав він.

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Наслідки пожеж

За даними видання Greek Reporter, станом на 4 серпня вогонь охопив понад 8 тисяч гектарів на острові Евбея та у середмісті Афін. Загалом у тому регіоні лісові пожежі зруйнували або пошкодили приблизно 200 будинків.

Що відомо про постраждалих

Загалом внаслідок вогняної стихії постраждали 16 людей. Вони звернулися по допомогу до медиків і потребували кисневої терапії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.

Станом на поточний момент інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова при необхідності надати необхідну допомогу,

– написав Кулеба.

За його словами, він доручив дипломатам в Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з небезпекою.

Внаслідок пожеж постраждали 16 людей / Фото EPA

Україна допоможе у ліквідації пожеж

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити наших рятувальників у Грецію. Загалом Україна надішле 100 досвідчених пожежників, а також необхідне обладнання. Відповідне рішення уряд має схвалити 6 серпня.

Варто нагадати, що 30 липня Україна відправила у Туреччину 2 літаки АН-35П та рятувальників для боротьби з вогняною стихією. За 3 доби наші фахівці скинули на пожежу 488 тонн води.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував Зеленському за допомогу у скрутний час.

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