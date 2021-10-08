Найбільше постраждала від потопів Комуна Россільйоне у Генуї, Лігурія. Також найвищий рівень небезпеки оголосили у регіонах П'ємонту та Ломбардії.

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Мер Россільйоне Катя Пікардо повідомила про порятунок десятків людей і закликала усіх решта сидіти вдома. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Россільйоне поставили на коліна. У нас незліченна кількість катастроф і відкриті фронти,

– зауважила посадовиця.

У сусідньому містечку Каїр Монтенотте, приблизно у 20 милях на захід від Россільйоне, всього за 6 годин випало рекордні 19,5 дюйма опадів. Попередній рекорд становив 18,5 дюйма.

Міста у горбистих районах Лігурії також зазнали повені та зсувів. Портове місто Генуя, найбільш густонаселене у регіоні, закрило школи, а також парки, ринки, спортивні споруди та кладовища.

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