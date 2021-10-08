Больше всего пострадала от потопов Коммуна Россильоне в Генуе, Лигурия. Также самый высокий уровень опасности объявили в регионах Пьемонта и Ломбардии.

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Мэр Россильоне Катя Пикардо сообщила о спасении десятков людей и призвала всех остальных сидеть дома. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

Россильоне поставили на колени. У нас бесчисленное количество катастроф и открытые фронты,

– заметила чиновница.

В соседнем городке Каир Монтенотте, примерно в 20 милях к западу от Россильоне, всего за 6 часов выпало рекордные 19,5 дюйма осадков. Предыдущий рекорд составлял 18,5 дюйма.

Города в холмистых районах Лигурии также подверглись наводнению и оползням. Портовый город Генуя, самый густонаселенный в регионе, закрыл школы, а также парки, рынки, спортивные сооружения, кладбища.

Обратите внимание! Ученые предупредили, что такие сильные дожди усиливаются изменениями климата. Сейчас они происходят в 1,2-9 раз чаще из-за глобального потепления.

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