Сейчас на горе – облачно с прояснениями. Скорость северо-западного ветра достигает 6 метров в секунду.
Заметьте На западе Украины наконец солнечно, ливни переместились на Восток: прогноз погоды на 21 сентября
Украинцев умилили фотографии с морозной вершины. В сети люди шутят, что "зима близко" и называют гору "милашкой". Звучат даже прогнозы, что скоро будет снежить.
Карпаты подморозило / Черногорский горный поисково-спасательный пост
В Украине прогнозируют заморозки
- Спасатели рассказали, что уже вскоре Украина встретит первые осенние заморозки.
- Температура воздуха существенно опустится на территории большинства областей.
- Не ощутят морозного привета только южные, восточные области, а также Закарпатье.
- По данным спасателей, сначала заморозки ударят на Западе. В частности, это может произойти уже ночью 22 сентября.
- А уже 23 сентября они разойдутся по всей Украине.
- Также на период 20 – 24 сентября украинские синоптики прогнозируют ежедневные осадки. В большинстве областей будет царить пасмурная погода.