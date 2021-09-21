Сейчас на горе – облачно с прояснениями. Скорость северо-западного ветра достигает 6 метров в секунду.

Заметьте На западе Украины наконец солнечно, ливни переместились на Восток: прогноз погоды на 21 сентября

Украинцев умилили фотографии с морозной вершины. В сети люди шутят, что "зима близко" и называют гору "милашкой". Звучат даже прогнозы, что скоро будет снежить.



Карпаты подморозило / Черногорский горный поисково-спасательный пост

Заметьте! Впервые этой осенью температура в Карпатах опустилась до 0 градусов еще 20 сентября. В тот день все вокруг покрылось изморозью. Дождило.

В Украине прогнозируют заморозки