Повідомлення про туристів, які заблукали, надійшло 8 жовтня об 11:40. Наголосили, що туристи спускалися по зеленому маршруту.

Зверніть увагу Загинули чоловік та дитина: у мережі показали відео блискавки на Говерлі

Вже о 12:15 на порятунок заблукалих направили ГПРВ Ворохта-2, та рятувальників поста Заросляк.

14.20 год одного з заблукалих туристів на Говерлі знайшли між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли 2-го туриста (без ознак життя), рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно,

– мовиться у повідомленні.

Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори. Там його передали поліції.