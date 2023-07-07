У мережі показали відео, на якому зафіксували момент влучання блискавки інші туристи. Відомо, що загиблі рухались синім маршрутом, пише 24 Канал.

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Блискавка на Говерлі

У мережі інші туристи знімали відео якраз в момент влучання блискавки. Звук був таким потужним, що людей фактично покидало з ніг. Кадри опублікував користувач _rey_bi_.

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Що відомо про трагедію на Говерлі

Рятувальники повідомили, що орієнтовно о 14:53 6 липня до них з повідомленням звернулись медики. Вони розповіли, що на Говерлі внаслідок влучання блискавки постраждало троє людей. Серед них чоловік, жінка та 11-річна дівчинка.

На місце трагедії вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та селища міського типу Ворохта.

Коли вони прибули, то дівчинка та чоловік вже були мертві. Жінка була в шоковому стані.

Тіла загиблих та жінку разом з іншими туристами доправили до поста Заросляк.