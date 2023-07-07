У мережі показали відео, на якому зафіксували момент влучання блискавки інші туристи. Відомо, що загиблі рухались синім маршрутом, пише 24 Канал.
Дивіться також Де в Україні похолодає та дощитиме: прогноз погоди на 8 липня
Блискавка на Говерлі
У мережі інші туристи знімали відео якраз в момент влучання блискавки. Звук був таким потужним, що людей фактично покидало з ніг. Кадри опублікував користувач _rey_bi_.
Блискавка наробила біди на Говерлі: дивіться відео
Що відомо про трагедію на Говерлі
- Рятувальники повідомили, що орієнтовно о 14:53 6 липня до них з повідомленням звернулись медики. Вони розповіли, що на Говерлі внаслідок влучання блискавки постраждало троє людей. Серед них чоловік, жінка та 11-річна дівчинка.
- На місце трагедії вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та селища міського типу Ворохта.
- Коли вони прибули, то дівчинка та чоловік вже були мертві. Жінка була в шоковому стані.
- Тіла загиблих та жінку разом з іншими туристами доправили до поста Заросляк.
Як діяти під час грози у горах:не ховайтеся серед дерев, краще – у якомусь заглибленні;
якщо людей двоє і більше – не скупчуйтесь разом, ховайтеся поодинці;
біжіть до сховища повільно і злегка схилившись, а не у весь зріст. Адже розряди контактують із вищими точками, якою і може стати голова людини;
позбудьтесь речей, які є при вас: ножів, браслетів, годинників. Складіть їх у захищене місце якомога далі від себе;
не лягайте на землю, бо так ви збільшуєте площу ураження розрядом. Натомість сядьте, злегка нахиливши голову, щоб вона не була вище предметів довкола вас;
ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу;
не бажано ховатися під високими деревами;
не користуйтеся мобільними телефонами;
уточнюйте прогноз погоди та стежте за штормовими повідомленнями.