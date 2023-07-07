У суботу по всій Україні очікується мінлива хмарність. На більшій частині території нашої держави пройдуть опади.

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Де саме 8 липня будуть дощі з грозами

На Заході, Житомирщині та Київщині опади не очікуються. На решті території України ймовірні короткочасні дощі з грозами. Вітер буде переважно північним зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Півдні, Сході та у Центрі можливі пориви й шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Хоча у західних та північних областях не буде літніх дощів, жителі все одно зможуть перепочити від спеки. Адже дентта температура на Заході та Півночі становитиме +20…+25. На Півдні та Сході очікується спека. Вдень у південно-східній частині України стовпчики термометрів показуватимуть +29...+34. У Центрі ймовірна денна температура до +27.

Температура в обласних центрах України

Київ – +23...+25

Ужгород – +22...+24

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +25...+27

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +31...+33

Харків – +26...+28



Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру